Samsung Galaxy Note 9 | prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura

Sul Samsung Galaxy A8 Vodafone l’aggiornamento Oreo : OTA in diffusione : Ha fatto la sua irruzione in Italia l'aggiornamento Oreo destinato ai Samsung Galaxy A8 (2018), a partire dai brandizzati Vodafone, che spesso e volentieri fanno sentire unghie e denti ai più blasonati no brand, oltre che al resto dei serigrafati dagli altro operatori di telefonia mobile nazionale. La distribuzione per il dispositivo è stata finalmente avviata per il nostro territorio, a distanza di quasi otto mesi dalla presentazione, avvenuta, ...

Secondo un nuovo report di The Bell, il Samsung Galaxy S9 ha fatto registrare meno spedizioni nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai primi tre mesi dell'anno

Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 anche nella nostra nazione.

L’ultimo della serie il Samsung Galaxy Note 9? Scenari inquietanti all’orizzonte : Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe corrispondere all'ultimo esemplare della serie Note, molto probabilmente destinata a scomparire. Molto dipenderà proprio dalle vendite che riuscirà ad inanellare il prodotto in presentazione il 9 agosto: se la domanda dovesse rivelarsi clamorosamente bassa, e quindi di molto inferiore alle previsioni, che si aggirano intorno ai 12 milioni di unità, l'azienda asiatica potrebbe anche decidere di sospendere la ...

Sotto il segno dell’evoluzione il Samsung Galaxy S10 : emersi nuovi dettagli : Torna a mettere bocca sulle vicende che riguarda il Samsung Galaxy S10 il noto leaker Ice universe, il quale ci informa che il prossimo top di gamma del brand asiatico presenterà cornici ancora più sottili, e quindi uno screen-to-body ratio di certo maggiormente ottimizzato rispetto a quello che abbiamo ravvisato a bordo degli attuali esemplari (non che ci fosse nulla da ridire, ma se le cose sono destinate a migliorare non possiamo che esserne ...

L'indiscrezione arriva dai media sudcoreani: una delle strategie per il futuro sul tavolo di Samsung prevede la fusione delle linee Galaxy S e Galaxy Note

Il Samsung Galaxy Tab S4, uno dei tablet che il produttore coreano si appresta a lanciare sul mercato, potrà contare su due feature molto interessanti

Qualcuno ha mai visto un Samsung Galaxy Note con caratteristiche inferiori rispetto al Galaxy S corrispondente?

Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 - dal 19 luglio : Arriva anche per i brandizzati Vodafone dell'ormai celebre smartphone Samsung Galaxy Note 8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo Note 9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950FXXU3CRF4, che ha già bussato alla porta dei modelli no brand e dei marchiati 3 Italia. Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, ...

Stop problema Stanby Cella su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento di luglio XXU2ERG2? : Una nuova speranza per il superamento del problema Stanby Cella su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge giunge dall'aggiornamento XXU2ERG2, la cui distribuzione è partita proprio oggi 19 luglio in Europa. Si tratta del primo firmware assoluto dopo il rilascio di Android Oreo per il quale si nutrono non poche speranze per la soluzione dell'anomalia del consumo anomalo di batteria. Abbiamo già esaminato nello specifico la voce Standby Cella, ...

Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P10, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung Galaxy Note9 le prime foto reali che mostrano il telefono : Samsung Note9 in anteprima le fotografie apparese su internet che ritraggono fronte e retro dello smartphone Android Samsung

A stretto giro il Samsung Galaxy X : conferme ed altri dettagli dal WSJ : Non si smette un attimo di parlare del Samsung Galaxy X, nonostante questa sia, a tutti gli effetti, la stagione del Samsung Galaxy Note 9, che ricordiamo verrà presentato il prossimo 9 agosto. Il primo device flessibile del colosso di Seul vedrà la luce all'inizio del 2019, come ribadisce anche l'autorevole fonte del Wall Street Journal (rifacendosi a soggetti che hanno preferito restare anonimi). Il nome in codice del progetto è 'Winner', ...

Samsung Galaxy S10 : 3 modelli per fare concorrenza a iPhone X : Arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung che come l’iPhone 2018 verrà realizzato in tre diversi versioni. Scendendo nel dettaglio, il Samsung Galaxy S10 sarà prodotto in tre differenti...