Beyoncé torna in Italia in vacanza e dopo il Colosseo sceglie Netflix per il nuovo visual

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono passati pochi giorni dalla doppiettana dell'On The Run Tour II ma i Carter sono diqui:inin, avvistata sia sulla costiera Amalfitana (quest'ultima meta abituale per lei e Jay-Z) che in Sicilia per concedersi qualche giorno di relax al termine della tranche europea del tour congiunto.le date del 6 e 8 luglio a Milano e Roma e le date francesi con cui si è concluso il tour in Europa,income accade abitualmente quasi ogni anno per le vacanze estive: spesso predilige il golfo di Napoli restando a largo di Capri, ma stavolta si è spinta fino a Panarea insieme a Jay-Z e ai loro tre figli.Intanto non rinuncia a fare progetti per il futuro. Secondo il Sun, Queen Bey "ha già completato gran parte del suo settimo disco da solista, poche settimanela deludente accoglienza di Everything Is Love, la sua uscita ...