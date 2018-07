Marco Paolini | incidente su A4 | due donne ferite L’attore indagato per lesioni gravissime

Incidente in A4 - coinvolto Marco Paolini : l’attore è indagato : Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore è indagato Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore è indagato Continua a leggere L'articolo Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore è indagato proviene da NewsGo.

Verona : causa incidente su A4 - l’attore Marco Paolini indagato per lesioni : Verona, 18 lug. (AdnKronos) – L’attore Marco Paolini, che ieri ha provocato un grave incidente sulla A4 tamponando con la sua Volvo una Fiat 500, è risultato negativo all’alcoltest. A causa del tamponamento le due donne vicentine che erano a bordo della Fiat 500 sono ricoverate entrambe in prognosi riservata all’ospedale di Verona, una in gravissime condizioni. E, per questo, in base alle nuova legge sul codice della ...

