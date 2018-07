Marco Baldini | Usura? Estorsione? Non ricordo | i Casamonica mi hanno solo cambiato

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sostiene di non essere mai stato minacciato da Consilio, di non averne paura: "Voi siete matti, non è mai accaduto nulla", dice a La Stampache, secondo le indagini, sarebbe tra le vittime didel clan romano, decimato dagli arresti a Roma e in Calabria. Lui afferma il contrario, ma c'è una conversazione agli atti dei magistrati in cui lui sembra chiedere aiuto a un membro della famiglia:Io sono alla frutta, non ce la faccio più. Sto assediato da venti persone a tutti gli ho chiesto di aspettare. Io non ce la faccio, non ce la posso fare.Il conduttore sostiene di non ricordare di aver pronunciato queste parole e afferma che Consiliogli avrebbeun assegno:È accaduto tre anni fa, avevo bisogno di cambiare un assegno da 10 mila euro che avevo ricevuto da una persona di cui nonil nome. E ho chiesto ...