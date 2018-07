Anticipazioni Speciale Chi l’ha visto del 18 luglio

Chi l’ha visto Anticipazioni del 18 luglio - speciale 4 casi : Chi l’ha visto anticipazioni del 18 luglio – Il programma di Rai 3 non ci lascia da soli nemmeno durante l’estate. Andrà in onda in due appuntamenti con uno speciale che approfondirà 4 casi a settimana, per un totale di otto. A guidare sarà l’autore Goffredo De Pascale, già presente nella striscia quotidiana. Le anticipazioni di Chi l’ha visto riguardano in particolare quattro gialli rimasti ancora irrisolti: ...

Squadra Speciale Cobra 11 regala un vecchio amico a Paul - perché? Anticipazioni 23 luglio : Sarà un altro lunedì al cardiopalma per il pubblico di Rai2 che anche oggi, 16 luglio, avrà modo di vedere un triplo episodio di Squadra Speciale Cobra 11. I primi due saranno in prima visione mentre il terzo, come sempre, sarà in replica. L'appuntamento alle 21.10 sarà con "Fantasmi del passato" in cui una giovane procuratrice di Stato chiede alla Squadra di aiutarla a indagare su una coppia di rapinatori che sta facendo vari colpi ormai da ...

Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di fantasmi tra rapimenti e matrimoni : Anticipazioni 16 luglio : L'appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 si rinnova anche la prossima settimana, il 16 luglio, ma, a quanto pare, andrà avanti per tutta l'estate e fino a metà settembre tra una pausa e l'altra. La nuova stagione continua con successo su Rai2 e anche la prossima settimana ad andare in onda saranno due episodi da non perdere visto che uno rappresenta il finale della 41esima stagione e l'altro l'inizio della 42esima, almeno in ...

Per Squadra Speciale Cobra 11 arrivano elezioni politiche ad alta tensione : Anticipazioni 9 luglio : Nuovo doppio episodio di Squadra Speciale Cobra 11 nel prime time di oggi, 2 luglio, di Rai2 a partire dalle 21.50 per lasciare spazio alla fine dell'ennesima partita dei Mondiali di Russia 2018. La serie tv tedesca torna con due episodi della 41esima stagione (almeno in Patria, la 21esima in Italia) dal titolo “Summer e Sharky” e “Dana” in cui toccherà ad una ex di Paul fare il bello e il cattivo tempo. Nel primo episodio, Semir e Paul ...

Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di un’ex fidanzata piena di segreti : Anticipazioni 2 luglio : Lunedì sera ad alta tensione su Rai2 dove è confermato l'appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 in onda anche oggi, 25 giugno, con un doppio episodio in cui i colpi di scena non mancheranno. La serie tedesca tornerà anche la prossima settimana, il 2 luglio, con altri due episodi della 41esima stagione (almeno in Patria, la 22esima in Italia) dal titolo "Summer e Sharky" e "Dana" in cui toccherà ad una ex di Paul fare il bello e il cattivo ...

Squadra Speciale Cobra 11 riporta indietro Frank Stolte : Anticipazioni 18 e 25 giugno : Ultimi episodi della stagione numer 40 (almeno in Patria) di Squadra Speciale Cobra 11 che torna oggi, 18 giugno, per chiudere un capitolo importante alla presenza di una vecchia conoscenza, Frank Stolte. Sarà proprio l'ex collega di Semir uno dei protagonisti del doppio episodio che andrà in onda nel prime time di Rai2 questa sera aprendo, di fatto, alla 41esima stagione i cui episodi andranno in onda lunedì prossimo, il 25 ...

TIKI TAKA RUSSIA - puntata speciale il 13 giugno. Le Anticipazioni e gli ospiti : Mondiali Mediaset – puntata speciale di TIKI TAKA RUSSIA in prima serata su Italia 1 Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 21.25 su Italia 1, andrà in onda una puntata speciale di “TIKI TAKA RUSSIA”. Conduce Pierluigi Pardo, con la partecipazione di Andrea Pucci, Cristiano Militello e Ria Antoniou. In attesa del fischio d’inizio dei Mondiali di RUSSIA 2018, esclusiva assoluta Mediaset, lo speciale anticiperà i principali temi legati alla ...

Avanti un altro 2018 di sera : le Anticipazioni del nuovo speciale con Nuzzi : Avanti un altro – An American Crime Story, anticipazioni puntata speciale del 13 giugno 2018 Avanti un altro commette l’ennesimo “delitto”. Mercoledì 13 giugno 2018, in prima serata su Canale5, Paolo Bonolis torna in onda con una nuova puntata speciale che, almeno sulla carta, ha il sapore della novità televisiva. Intitolato Avanti un altro – […] L'articolo Avanti un altro 2018 di sera: le anticipazioni del ...

Squadra Speciale Cobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi : Anticipazioni 11 giugno : Le serate crime e procedurali di Rai2 iniziano a prendere vita con Squadra Speciale Cobra 11 in attesa della seconda stagione di MacGyver in onda dal 14 giugno prossimo, in prima serata. dieci nuovi episodi per la serie tv tedesca che riporta sul piccolo schermo la Polizia autostradale criminela, la Kripo Autobahn a 20 anni dalla messa in onda del primo episodio. A partire da oggi, 11 giugno, Squadra Speciale Cobra 11 andrà in onda con i ...

Anticipazioni Non è L’Arena : puntata speciale con Fabrizio Corona : Secondo le ultime Anticipazioni riguardanti Non è L’Arena, Massimo Giletti sta preparando una puntata speciale del programma di La7 con protagonista l’amico Fabrizio Corona. Quando andrà in onda l’appassionante faccia a faccia fra il giornalista e conduttore e l’imprenditore? Sul web si annunciano date molto diverse fra loro, ma Corona, all’interno delle Stories su Instagram, ha smentito tutti. Cosa bolle in ...

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 29 maggio : il regalo speciale di Liam a Sally : BEAUTIFUL, Anticipazioni puntata 29 maggio: Liam si trasforma nel salvatore di Sally facendole un grosso regalo. Bill costretto a raccontare la verità a Brooke.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:55:00 GMT)

Verissimo : ospiti 19 maggio 2018 e Anticipazioni Speciale Harry e Meghan : Verissimo e Tg5 insieme per speciale “Harry e Meghan, il matrimonio reale”: le anticipazioni e gli ospiti Questa settimana Verissimo “si sdoppia”. Secondo le anticipazioni sabato 19 maggio 2018 sono ben due le puntate in onda su Canale5. La prima è un vero e proprio speciale realizzato insieme al TG5, tutto dedicato al matrimonio reale […] L'articolo Verissimo: ospiti 19 maggio 2018 e anticipazioni speciale Harry e ...

VERISSIMO SPECIALE AMICI 2018/ Ospiti e Anticipazioni : la dedica di Silvia Toffanin agli allievi : VERISSIMO SPECIALE AMICI 2018, anticipazioni e Ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Maria De Filippi: interviste inedite alla conduttrice, gli allievi e il direttore artistico.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:06:00 GMT)

Verissimo Speciale Amici 17 - Anticipazioni : oggi sabato 12 maggio 2018 : Ospiti di Silvia Toffanin: Maria De Filippi, i ragazzi della scuola, Rudi Zerby, Alessandra Celentano, The Kolors e Luca Tommassini.