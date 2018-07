La procura di Genova ha chiesto un anno e 10 mesi di carcere per Umberto Bossi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 luglio : Intanto il Csm e l’Anm si schierano in difesa del Quirinale e della procura di Genova : “Sono toni inaccettabili” : L’inchiesta “Attacco alla democrazia”. La Lega tira in mezzo il Colle I 49 milioni – Panico per il verdetto dei magistrati: Salvini incarica Giorgetti di scrivere una lettera per essere ricevuto al Quirinale di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Camicie rosso-nere di Marco Travaglio Come direbbe il nostro guru preferito, Quelo, c’è grossa crisi nel Giornale Unico dell’Apocalisse. Un mese fa, le mejo penne del bigoncio ci avevano ...

procuratore Genova : no processi politici : 21.43 "Non si tratta di un processo politico. Come non lo sono i procedimenti fatti dalla procura di Genova per fatti che coinvolgevano esponenti di altri partiti. Qui è parte civile il Parlamento italiano". Lo puntualizza il Procuratore di Genova Francesco Cozzi dopo la polemica sul sequestro dei fondi della Lega "Si tratta solo di problemi tecnici, procedurali -ha sottolineato Cozzi- per questo ci siamo rivolti alla Cassazione, perché i ...

Cannabis light - la procura di Genova apre un'inchiesta : La Cannabis light è uno stupefacente venduto come infuso simile al tè, ma con il quale si può sballare, oppure è una fibra vegetale dalla quale si ricava la tela di canapa? Comunque sia, è una ...

Stadio Roma - Salvini : 'Finanziamenti alla lega di Parnasi? Semmai è la procura di Genova che deve restituirci soldi' : 'Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in ...