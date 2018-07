La Regione Campania non gli paga le cure | Donato in clinica grazie ai social

La Regione Campania non gli paga le cure - Donato è in clinica grazie ai social : Donato passa da un ospedale all'altro. Prima a Imola, poi a Sant'Angelo dei Lombardi, infine in Austria, in una clinica specializzata vicino a Innsbruck, l'unica in grado di curarlo. E pian piano ...

Campania - la Consulta boccia la Regione : 'Demolire le case abusive' : Napoli. La sentenza della Consulta parla chiaro: gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso ...

Regione Campania - via ai corsi Java Programmer per 140 giovani : Un'opportunità importante non solo formativa ma anche una concreta possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. I corsi avranno luogo in tutte le principali città Campane. L'amministrazione ...

M5S - addio governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Donne in difficoltà - a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...

Regione Campania - 26 milioni di euro per contrastare la disoccupazione femminile : Tali fondi saranno destinati alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro. "Circa 19 milioni di euro " dichiara l'assessore Marciani " vanno all'imprenditoria femminile; altri quattro ...

Salute : prevenzione e diagnosi precoce nelle piazze della Regione Campania : L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, l’Associazione House Hospital onlus, e la Fondazione AdASTRA in collaborazione con i Comuni di Lusciano (CE), Parete (CE), Casagiove (CE), Macerata Campania (CE), l’ASL Caserta, l’I.N.T. “G. Pascale” e l’A.O.U. Federico II presentano un programma gratuito di informazione, comunicazione, educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce a favore delle fasce deboli nelle piazze della regione ...

Regione Campania : al via task force contro i femminicidi : Una task force contro il femminicidio e la violenza di genere. È il progetto 'Donne e giustizia', presentato oggi a Napoli, contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, promossa dall'Accademia ...