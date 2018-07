Juventus-Cristiano Ronaldo : CR7 incontra i nuovi compagni [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Live Cristiano Ronaldo Day Juventus - la giornata in diretta/ Video Torino - prime foto con Chiellini e... : Ronaldo Day Juventus, la giornata in diretta Live: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:20:00 GMT)

DE LAURENTIIS - NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Lo sciopero Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juventus? Un flop clamoroso - si sono fermati in 5! : Cristiano Ronaldo ha fatto talmente tanto discutere da portare ad uno sciopero assurdo, fortunatamente non avallato dagli operai Fiat “Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%”. sono le parole ...

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA / Juventus - gli ammiccamenti e quella rovesciata allo Stadium... : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Calcio : l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo : Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o ...

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

Juventus-Cristiano Ronaldo : "portaci la Champions" - tifosi bianconeri in estasi [FOTO e VIDEO]

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - CR7 dalla Continassa al JMedical per le visite : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera.

È il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus : L'attaccante portoghese è a Torino, dove oggi svolgerà le visite mediche e verrà presentato alla stampa The post È il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Juventus – Cristiano Ronaldo Day - il primo coro per il portoghese è già virale : “portaci la Champions” : I tifosi della Juventus assiepati fuori dal JMedical hanno già coniato il primo coro per Cristiano Ronaldo, ovviamente relativo alla Champions ‘Ronaldo portaci la Champions‘. Così i tifosi bianconeri, dalle prime ore di questa mattina in attesa, hanno salutato il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo che poco fa per qualche minuto è uscito fuori dal JMedical per salutare la folla in attesa. L’ultimo acquisto ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il retroscena : a Torino domenica per dribblare il bagno di folla : Missione compiuta perché, in Italia come in quasi tutto il resto del mondo, gli occhi erano incollati sui televisori per il match che ha visto il trionfo dei galletti.