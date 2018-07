Migranti | ancora ferme al largo di Pozzallo le due navi di Finanza e Frontex La Germania

CONTE : “100 Migranti A FRANCIA E MALTA - ITALIA ASCOLTATA”/ Ultime notizie - 2 navi ancora ferme a Pozzallo : MIGRANTI, CONTE: “ITALIA ascoltata, 100 profughi a MALTA e FRANCIA”. Ultime notizie, il ministero dell'interno, Matteo Salvini: “Complimenti al presidente!"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Ancora ferme in rada le navi con 450 MigrantiSalvini : più espulsioni - meno partenze : Sono Ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia"

Migranti - navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 - : Se i Paesi Ue non si faranno carico dei 450 soccorsi da due navi militari il governo italiano non li lascerà sbarcare. La Farnesina manda una nota agli ambasciatori. Salvini anticipa la linea: '...

Migranti - navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 : Migranti, navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 Se i Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , ora ferme al largo di Pozzallo, il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "Identificazioni veloci e patti col ...

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Continua a leggere L'articolo Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex proviene da NewsGo.

Migranti - CONTE-SALVINI : "REDISTRIBUZIONE UE O NON SBARCANO"/ Ultime notizie : ritorno in Libia o ancora in mare : MIGRANTI da barcone a navi Gdf e Frontex, trasferiti i 450 diretti verso Lampedusa: Ultime notizie, Conte con Salvini "o redistriburzione Ue o nessuno sbarco"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Migranti - completato il trasbordo dei 450 su 2 navi militari/ Ultime notizie - ancora ignota la destinazione : Migranti, barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:32:00 GMT)

La nave Diciotti è a Trapani ma i 67 Migranti sono ancora a bordo : Dalla prefettura della città non è ancora arrivata l'autorizzazione allo sbarco; ci sono due migranti indagati dalla polizia, ma non per dirottamento The post La nave Diciotti è a Trapani ma i 67 migranti sono ancora a bordo appeared first on Il Post.

Migranti - Trapani braccio di ferro fra ministero e procura. Tutti ancora a bordo : Sui 67 profughi Salvini e procura non mollano. Due immigrati sono stati indagati dal magistrato, ma restano a piede libero. Sono accusati di concorso in violenza privata continuata e aggravata ai ...

Migranti - la nave Diciotti sta arrivando a Trapani : molo ancora vuoto e nessuna accoglienza : molo vuoto e nessuna attività propedeutica all'accoglienza. Si presenta così il porto di Trapani stamattina dove è attesa nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i...

Migranti - la nave Diciotti sta arrivando a Trapani : molo ancora vuoto e nessuna accoglienza : molo vuoto e nessuna attività propedeutica all'accoglienza. Si presenta così il porto di Trapani stamattina dove è attesa nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i...

Migranti - Salvini : con Conte linea comune - ma per la nave diciotti non c'è ancora un porto : Neppure nella percezione e nella linea politica del ministro degli Interni'. Ieri la polemica dopo recupero nave Von Thalassa Lite nel governo sul destino dei 67 Migranti salvati dal rimorchiatore ...

Migranti : nave Diciotti ancora in attesa di un porto di sbarco : La nave della Guardia costiera ha a bordo 67 Migranti recuperati dal rimorchiatore Vos Thalassa su un barchino che stava affondando nei pressi delle piattaforme petrolifere offshore di fronte alle ...

Governo - il difficile equilibrio tra tecnici e politici (e sui Migranti ancora scintille) : Non sono mesi semplici quelli che l'esecutivo ha davanti a sé. Tutt'altro. Come conciliare la prudenza dei tecnici (Tria e Savona) e la fretta dei politici (Salvini e Di Maio)? La prossima legge...