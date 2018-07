Moto finisce contro auto in sosta | passeggero 16enne in pericolo di vita

Moto Gp - Pedrosa si ritira : 'La mia carriera finisce con questa stagione'. Marquez : 'Ciao - leggenda' : 'Pedrosa è uno dei piloti più importanti, ha dedicato tutta la sua vita a questo sport, voglio ringraziarlo davvero, è un eroe per tutti i ragazzini che si avvicinano a questo sport, è sempre ...

Finisce fuori strada con la Moto : Alessandro muore a soli 18 anni : Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza, ma è morto la scorsa notte a causa delle gravissime lesioni riportate.Continua a leggere

Perde il controllo della Moto e finisce contro le auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

F1 - finisce il rapporto con la Renault : sarà la Honda a fornire i Motori alla Red Bull a partire dal 2019 : La Red Bull ha ufficializzato la fine del rapporto con la Renault, sottolineando come dalla prossima stagione sarà la Honda a fornirle le power unit Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. La Red Bull lascia la Renault dopo dodici anni e si affida alla Honda, che fornirà al team di Milton Keynes le power unit per le prossime due stagioni. Photo4 / LaPresse Un accordo biennale che soddisfa e non poco Chris Horner, ...

Veduggio : perde il controllo della Moto e finisce contro il guard-rail : Incidente stradale sabato 16 giugno attorno a mezzanotte lungo la Statale 36, in direzione Lecco, all'altezza di Veduggio. Per cause al vaglio della polizia stradale, intervenuta con due pattuglie, un ...

Arenzano - Motociclista esce di strada e finisce nel torrente : Incidente stradale nel pomeriggio di sabato ad Arenzano, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando finendo nel torrente. Tutto è successo intorno alle 15.30: stando ...

Motociclista finisce fuori strada : incidente lungo la regionale 71. Ferito un 28enne : Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. incidente stradale questa mattina ad Ossaia di Cortona. Qui un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto coinvolto in uno schianto ...

Pisa - travolge un capriolo e finisce contro un albero : Motociclista muore sul colpo : Michele Maselli, motociclista di quarantaquattro anni di Campi Bisenzio, è morto a Sasso Pisano (Pisa) dopo aver investito un capriolo apparso all’improvviso e poi essere andato a sbattere su un albero che costeggia la strada. Anche l’animale, un esemplare femmina, gravida, è morto nel violento scontro.Continua a leggere

Investe capriolo e finisce contro un albero - muore Motociclista : Incidente a Sasso Pisano, l'uomo è deceduto sul colpo. Morto anche l'animale, era una femmina gravida

Per Andrea Iannone finisce quest'anno l'avventura nel team MotoGP di Suzuki : Andrea Iannone , che quest'anno sta ben figurando nel team Suzuki, si vedrà concludere alla fine del 2018 il contratto in essere con la casa giapponese. Nonostante abbia all'attivo il doppio dei punti ...

Ancona - Apecar finisce contro un’auto : morto il conducente del Motocarro : Il drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona. La vittima è il conducente dell'Apecar, un romeno di cinquantatré anni residente a Monsano. Ferita, ma non in gravi condizioni, la persona alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente.Continua a leggere

Paternò - Motociclista finisce in un dirupo - ricerche in corso : Sono in corso di svolgimento lungo un tratto della Strada provinciale 12/II, in territorio di Paternò, le operazioni di salvataggio che vedono impegnate diverse unità dei vigili del fuoco, tra cui una ...

Padova - perde il controllo della Moto e finisce fuori strada : Roberto muore sul colpo : Il tragico incidente nel pomeriggio di domenica sulle strade Padovane. La vittima è Roberto Miraggio, 53enne nativo di San Severo, nel foggiano, ma residente a Mestrino. L’uomo, appassionato motociclista, era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.Continua a leggere

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - Moto finisce contro guardrail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...