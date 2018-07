Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli | perché è finita? Uomini e Donne | l' ex

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda : "Io e Andrea Cerioli..." : Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche anno fa, è rimasta nei cuori dei fan e continua a essere seguitissima sui social. Ancora oggi i follower non si capacitano della fine della storia d'amore con Andrea Cerioli, e continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Ma proprio su Instagram, la Rapisarda ha messo le cose in chiaro una volta per tutte.I due ex fidanzati hanno preso strade molto diverse, e non ci sono ...