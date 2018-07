Taglio Vitalizi | sì alla Camera Di Maio brinda in piazza | «Giornata storica»|Schede Cosa

La Camera approva il Taglio dei vitalizi. Di Maio : giorno importantissimo per tutti i cittadini : Ok della Camera al taglio dei vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. ...

Vitalizi - ok della Camera al Taglio Ora la battaglia 5S va in Senato Di Maio : "I ricorsi non preoccupano" : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I si' sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi Segui su affaritaliani.it

Camera approva Taglio dei vitalizi : 16.28 L'Ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera al taglio dei vitalizi. Con 11 voti (9 M5S e Lega,1 Pd e 1 FdI) è stata approvata la delibera del presidente Fico, che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni in base al metodo contributivo.

Vitalizi - la Camera approva il Taglio. Di Maio : «Giornata storica» : Via libera dall'ufficio di presidenza della Camera alla delibara sul taglio dei Vitalizi. «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i Vitalizi, aveva dichiarato il vice...

Di Maio : "Oggi Taglio Vitalizi - domani le pensioni d'oro" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi è stato ospite di UnoMattina su Raiuno e ha parlato dei temi più caldi. Prima di tutto quello a cui lui tiene moltissimo, ossia il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che oggi sarà votato alla Camera, quando, nel pomeriggio, si riunirà l'Ufficio di Presidenza. Su questo punto il leader del MoVimento 5 Stelle ha detto:"Oggi è una giornata storica, almeno ...

Taglio dei vitalizi - Fi contesta la proposta Fico. Di Maio 'Giorno atteso da 60 anni' : ROMA - 'Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da sessant'anni: quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in cento giorni di governo'. Luigi Di Maio ...

Taglio Vitalizi - in corso l’Ufficio di presidenza della Camera : si vota la delibera Fico : E’ iniziato l’ufficio di presidenza di Montecitorio, dove all’ordine del giorno c’è la discussione della delibera Fico per il Taglio dei vitalizi. “Oggi”, ha scritto il vicepremier M5s Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, “è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il Movimento 5 stelle. È un giorno di festa: finalmente ...

Di Maio : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : ROMA - «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni...

Di Maio : «Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro» : «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un...

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Oggi alla Camera il Taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Di Maio : 'Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro' : 'Credo proprio che oggi riusciremo' a tagliare i vitalizi: 'oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai ...

Di Maio : 'Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro' : 'Credo proprio che oggi riusciremo' a tagliare i vitalizi: 'oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro