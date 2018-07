New York | Endo International sale verso 11 | 43 dollari USA

New York : luce verde per Walgreens Boots Alliance : Effervescente Walgreens Boots Alliance , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,69%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Formula E - A New York il gran finale di stagione : La Formula E si appresta a vivere un gran finale di stagione, questo weekend, con lePrix di New York. Le venti monoposto del campionato full electric si daranno battaglia in pista sul tortuoso circuito di Brooklyn che incoronerà anche il vincitore del 2018.Il circuito. Lungo 2,73 chilometri, s snoda su 14 curve da percorrere in senso orario. Rispetto al layout della scorsa stagione, sono state effettuate delle modifiche migliorative sulla base ...

New York : nella bufera Wynn Resorts : Affonda sul mercato la società che gestisce una importante catena di Casino , che soffre con un calo del 2,47%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

New York : Nordstrom sale verso 54 - 08 dollari USA : Prepotente rialzo per il retailer del lusso statunitense , che mostra una salita bruciante del 2,59% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

New York : luce verde per Global Payments : Vigoroso rialzo per Global Payments , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,32%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota ...

Movado in picchiata a New York : Retrocede molto la big statunitense degli orologi di lusso , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,23%. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

New York : perdite consistenti per Freeport-Mcmoran : Ribasso scomposto per Freeport-Mcmoran , che esibisce una perdita secca del 4,64% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

New York : seduta difficile per United Continental Holdings : Aggressivo avvitamento per United Continental Holdings , che tratta in perdita del 3,94% sui valori precedenti. L'andamento di United Continental Holdings nella settimana, rispetto allo S&P-500 , ...

New York : rally per Mohawk Industries : Seduta decisamente positiva per Mohawk Industries , che tratta in rialzo del 2,65%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Estee Lauder in picchiata a New York : Pressione sulla società leader nei trattamenti anti-age , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,63%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

New York : su di giri Tripadvisor : Ottima performance per Tripadvisor , che scambia in rialzo del 3,61%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tripadvisor più pronunciata rispetto ...

Booza - il gelato gommoso è l’ultima stranezza culinaria di New York : Un gelato decisamente insolito, resistente al calore, quasi gommoso, che può essere tranquillamente filato e arrotolato intorno al cucchiaino. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti dell’ennesima stranezza culinaria su cono, ma quello che sta facendo impazzire nelle ultime settimane gli abitanti di New York è in realtà un prodotto antichissimo, approdato negli Stati Uniti direttamente dal Medio Oriente: il Booza. La nuova insegna delle ...

Hailey Baldwin mostra il suo gigantesco anello di fidanzamento ritornando a New York : Wow The post Hailey Baldwin mostra il suo gigantesco anello di fidanzamento ritornando a New York appeared first on News Mtv Italia.

New York : sviluppi positivi per Southern : Grande giornata per Southern , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,52%. L'andamento di Southern nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...