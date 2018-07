MotoGp – Vinales | il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha

MotoGp – Vinales ci crede : “dobbiamo lottare per portare a casa più punti possibile” : Il podio di Assen ha regalato fiducia e ottimismo a Maverick Vinales: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Germania Per i campioni delle due ruote è arrivato il momento di tornare in sella alle moto per dare spettacolo a tutti gli appassionati di motori: i piloti della MotoGp, dopo lo spettacolo di Assen, sono pronti per il nono appuntamento della stagione 2018, al Sachsenring. Reduce dal terzo posto olandese, ...

MotoGp - Forcada lascia Vinales : futuro tra Pedrosa e Lorenzo : Il mercato piloti ha infiammato gli ultimi mesi della MotoGP. Adesso tocca al mercato ingegneri, con tanti protagonisti dei box pronti a cambiare squadra. Uno dei "pezzi pregiati" delle trattativa ...

MotoGp - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

MotoGp Olanda - Viñales : «Sono contento - ma speravo di vincere» : ASSEN - Maverick Vinales è tornato protagonista di una gara del motomondiale. Ha raggiunto anche la prima posizione e ha chiuso terzo ma non sembra essere troppo soddisfatto: ' Non sono troppo felice, ...

MotoGp : settimo sigillo Honda a Assen - Vinales torna Top Gun : ... si gioca il podio per vivere e morire in un centimetro, in un metro da conquistare, nella voglia di attaccare Marquez, stupire il mondo, prendersi il destino in mano. Duellano insieme, resistono ...

MotoGp Risultati Gara Assen : Márquez - Rins e Viñales sul podio : Ad Assen si è appena conclura una Gara fatta di duelli. Tra le Ducati di Lorenzo e Dovizioso e le Yamaha di Rossi e Viñales. Il tutto condito dall’impeto di Márquez che ha portato a casa l’ennesimo podio di stagione Partenza a fionda di Jorge Lorenzo che dalle retrovie post qualifiche di ieri, guizza in testa alla Gara dettandone i ritmi. Secondo giro e il pilota della Ducati commette un leggero errore e va largo: come un falco ...

MotoGp – Vinales sorridente ma pungente : “problemi con la messa a punto! Io do sempre il 100%” : Vinales sorride ad Assen: lo spagnolo della Yamaha racconta le sue sensazioni dopo il terzo posto di oggi al Gp d’Olanda Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine dei una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo Alex ...

MotoGp - in Olanda vittoria per Marquez davanti a Rins e Vinales : Roma - Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Olanda, classe MotoGp: sul podio, accanto al campione del mondo, in sella alla Honda, anche Alex Rins , Suzuki, e Maverick Vinales , Yamaha, . Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, quinto per Valentino Rossi, con la seconda Yamaha ufficiale ; ...

MotoGp – Marquez stratega - Rins con il mal di stomaco e Vinales che voleva vincere : le prime parole dei piloti dopo il Gp d’Olanda : Marquez, Rins e Vinales giungono per primi sul traguardo del Gp d’Olanda: le impressioni a caldo dei tre piloti spagnoli Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del Motomondiale. Secondo sul traguardo del ...

MotoGp - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGp – Vinales e le modifiche sbagliate ad Assen : “ho lavorato bene - spero che il team mi dia l’arma per lottare” : Maverick Vinales sesto in griglia di partenza al Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche di Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato ...

MotoGp Assen Libere3 - Marquez svetta; Vinales incollato a 1 millesimo. Vale 4° : Marc Marquez è stato il più veloce nella terza sessione di libere della MotoGP ad Assen. Con il tempo di 1'33"341 lo spagnolo della Honda precede cinque piloti racchiusi in appena 62 millesimi, ...

MotoGp in Olanda : qualifiche alle 14 - 10 - la Yamaha di Vinales batte un colpo : Maverick Vinales , Yamaha, è la sorpresa della prima giornata di prove del Gp di Olanda, che si corre sulla pista di Assen. Ha segnato, infatti, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere ...