Expo | la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala Citazione per

Expo : Corte Conti - danni per oltre 2 mln su appalto verde - archiviato Sala (2) : (AdnKronos) - Nel decreto si evidenzia come "a fronte dell’importo contrattuale riconosciuto in 4.360.973,20 euro, le verifiche di congruità contrattuale disposte ex post dalla stessa società Expo consentono di ridurre l’importo contrattuale riconoscibile nel minore prezzo di euro 2.086.766,77", la

Expo : Corte Conti - danni per oltre 2 mln su appalto verde - archiviato Sala : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un atto di citazione per un danno erariale, "quantificato in misura superiore a due milioni di euro", nel procedimento di responsabilità amministrativa, istruito per le procedure di gara indette dal