Milano : spari a campo nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul ...

Milano - spari in un bar Ucciso un senegalese La moglie : "Razzismo" : Sei proiettili alla testa. Altri quattro al petto. Una vera e propria esecuzione. Così è morto Assane Diallo, senegalese 54enne che è stato Ucciso questa notte a Corsico alle porte di Milano. Da tempoo l'uomo lavorava nel campo della sicurezza privata e spesso aveva anche lavorato in alcuni locali. Aveva alcuni precedenti penali legati all'uso di denaro falso. In questo momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.Si scava nella vita ...

Spari al Tribunale di Milano - la Cassazione conferma ergastolo a Giardiello : Nella strage del 9 aprile 2015 morirono tre persone. L'assassino riuscì a entrare armato eludendo i controlli