Sentenze pilotate | arrestato giudice del Cga | Giuseppe Mineo accusato di corruzione dopo

Consiglio di Stato - le ammissioni di Amara : “Diciotto Sentenze pilotate per riassegnare appalti. Anche quelli Consip” : Diciotto decisioni “aggiustate”, in cambio di mazzette e regali, in modo da riassegnare appalti da centinaia di milioni, compresi quelli della centrale acquisti della pubblica amministrazione Consip. Compreso quello per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, finito nel mirino dell’Anac e oggetto di una multa dell’Antitrust. Accadeva nelle aule del Consiglio di Stato, come ipotizzato dai pm di Roma e come ...