Shenmue 1 & 2 | arriva la conferma della data di uscita per PS4 | Xbox One e PC

(Di martedì 3 luglio 2018) SEGA Europe Ltd. annuncia,ndo i rumor di questa mattina, che l'epica e pioneristica saga; II arriverà in versione fisica e digitale per PlayStation 4 eOne, con una release solo digitale per Steam il 21 agosto 2018. Da oggi,; II è disponibile per il pre-order digitale su PSN,Marketplace e Steam con uno sconto del 10% in vista del lancio. Potete effettuare il pre-order di; II presso i retailer digitali approvati da SEGA. Anche per l'edizione fisica è disponibile il pre-order presso i retailer USA ed EMEA e arriverà con un poster reversibile con protagonisti i personaggi più amati dai fansaga, assieme a una cover che comprenderà gli artwork originali. Sin dal lancio iniziale,; II ha conquistato un pubblico appassionato di giocatori eè stata riconosciuta come una delle più grandi serie di tutti ...