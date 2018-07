La Pontida della svolta per la Lega L' obiettivo è conquistare l' Europa Tra birra gelata e

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Pontida - la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della Lega : Al via il raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Tanti gli esponenti del governo sul palco, come i ministri Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, ma anche gli alleati della Lega, come il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Chiude il programma il leader del Carroccio, Matteo Salvini. L'articolo Pontida, la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della ...

"Europee - referendum noi-élite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

"Europee - referendum noi-èlite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Pontida - nel paese simbolo della Lega sfila l’orgoglio antirazzista : “Bella festa”. In paese minimizzano : “Poca gente” : l’orgoglio “terrone e antirazzista” arriva a Pontida, città simbolo della Lega, con un flop. Qualche centinaio di persone soltanto contro le migliaia previste per l’evento. La risposta della città, blindata dal suo sindaco, Luigi Carozzi, è stata diversa: da una parte c’era chi ha guardato con distacco la manifestazione e chi, al suo contrario, ha appoggiato l’evento, trovandolo un modo come un altro per poter festeggiare. L'articolo Pontida, ...

Pontida - sfila l'orgoglio "terrone e antirazzista" nella città simbolo della Lega : Slogan contro Salvini, forze dell'ordine schierate, musica e tornei di calcio nel festival organizzato dai centri sociali di diverse città italiane accanto al pratone dei raduin del Carroccio

Pontida - a casa della Lega il Festival Orgoglio migrante antirazzista : Pontida, a casa della Lega il Festival Orgoglio migrante antirazzista Una sfida lanciata direttamente nel luogo simbolo del Carroccio, sul pratone teatro delle celebrazioni leghiste. Il sindaco ha chiuso strade, scuole e anche il cimitero in via precauzionale. FOTO Parole chiave: ...