Audio e testo Tra noi è infinita | il nuovo singolo di Federica Carta dopo Sull’orlo di

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : Audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Ti amo mi uccidi - Nina Zilli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nina Zilli, Ti amo mi uccidi: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nina Zilli è Ti amo mi uccidi: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Nina Zilli, nel video di Ti Amo Mi uccidi, brano estratto dal discoModern Art, ha le sembianze di una dea. Una dea vendicativa, […]

Il nuovo singolo di Mina è Troppe note con Viola Serafini al debutto da autrice : Audio e testo : Ancora un nuovo singolo di Mina prodotto dal figlio Massimiliano Pani. Si tratta di Troppe note, brano con il quale l'artista torna a promuovere Maeba, suo ultimo disco di inediti rilasciato nel mese di marzo e anticipato dal singolo Volevo scriverti da tanto, che porta proprio la firma - tra gli altri - di Pani. Troppe note si presenta come un brano dalle atmosfere vagamente funky che segna il debutto di Viola Serafini come autrice. La ...

Da Zero a Cento è il nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : Audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Audio e testo di Tanja di Gabry Ponte - il nuovo singolo in collaborazione con la band Pop X : Tanja di Gabry Ponte è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 giugno e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali. Il dj italiano torna in radio con una nuova collaborazione: Tanja è un duetto con la band trentina Pop X, un progetto italiano di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista musicale Rolling Stones ha definito "The next big thing" dopo i fenomeni Calcutta e I Cani. Fino ad ...

Business Class - Marracash & Rkomi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Marracash & Rkomi, Business Class: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Marracash & Rkomi è Business Class: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il primo album di Marracash compie 10 anni! L’album torna nei negozi il 22 giugno in doppio cd e super deluxe box con […]

Da Zero A Cento - Baby K | Testo - Audio - MP3 : Canzone Baby K, Da Zero A Cento: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Baby K è Da Zero A Cento: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Baby K ha rilasciato Da Zero A Cento, brano dello spot pubblicitario di Vodafone Unlimited. Da Zero A Cento è la perfetta colonna […]

Demi Lovato - Sober | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Demi Lovato, Sober: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Demi Lovato è Sober: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. L’inedito non fa parte dell’album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell’omonimo […]

Audio e testo di The light is coming di Ariana Grande e Nicki Minaj - nel terzo duetto rappa anche la popstar : The light is coming di Ariana Grande e Nicki Minaj, già presentata dal vivo dalla popstar qualche settimana fa al Banc of California Stadium, ha fatto il suo debutto ufficiale su tutte le piattaforme streaming il 20 giugno. La cantante di origini italoamericane ha scelto stranamente un mercoledì e non un venerdì (universalmente la giornata delle release) per consegnare al mercato e al pubblico il terzo duetto in carriera con la rapper ...

Audio e testo Salutalo da parte mia di Einar - il nuovo singolo in pieno instore tour : Alla fine di questo articolo è disponibile l'Audio di Salutalo da parte mia di Einar e il testo della canzone. Salutalo da parte mia è il nuovo singolo che il cantante rilascia per l'estate 2018, disponibile in radio dal 19 giugno e già in digital download dai tempi della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Einar Ortiz è uno dei concorrenti della recente edizione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Tra i quattro finalisti, ...