Macron più cattivo di OrbanLifeline fuorilegge | ci pensi Parigi Salvini

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Macron sui migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Migranti - Macron : sbarco porto più vicino : 16.10 "Domani proporremo uno schema chiaro: che lo sbarco di Migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Così Macron al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Sanchez, alla vigilia della riunione informale a Bruxelles. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come l'anno scorso-afferma-gli sbarchi sono calati dell'80%".In Europa siamo in presenza di una ...