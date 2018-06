Napoli-Callejon | anche l’agente apre all’addio | non è un calciatore “alla Ancelotti”

sportfair

: Qui Napoli, anche Callejon potrebbe partire: le parole dell’agente - junews24com : Qui Napoli, anche Callejon potrebbe partire: le parole dell’agente - atuttocalcioit : #Calciomercato #Napoli, l'agente di #Callejon: 'Eventuali offerte saranno considerate'. Strada spianata per l'addio… - PeppeSSCHD : Gazzetta - Il Napoli non reputa incedibile #Callejon, lo spagnolo non ha chiesto e non chiederà di andar via, ma po… -

(Di domenica 24 giugno 2018)come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo die l’agente dello spagnolo lavora all’addio alRicordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene,sembra essere unmolto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In quella zona del campo Ancelotti vorrebbe qualcosa di diverso e lo ha fatto presente a De Laurentiis.però non sembra essere disposto a fare da comprimario, proprio come Muller. L’agente delspagnolo ha parlato di un possibile addio già in estate: “ascolteremo le offerte che arriveranno”, ha dichiarato. Dunque, uno dei pupilli di Sarri, non è più incedibile con l’arrivo di Ancelotti. D’altra parte, ...