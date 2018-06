I 31 anni di Messi

Messi compie 31 anni - gli auguri della moglie : Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre'. Feliz Cumple Amor Te Amamos ...

Messi compie 31 anni - gli auguri della moglie : Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre".

Mondiali 2018 Russia - Messi fa 31 anni : per Leo è il compleanno più brutto di sempre : Il sesto più giovane di sempre a riuscirci in una Coppa del mondo. Il ragazzo prodigio. Un predestinato. L'erede di Diego. Che nel frattempo esplode col Barcellona, e nel 2009 festeggia i 22 con un ...

Messi compie 31 anni - la sexy moglie “auguri amore mio” [FOTO] : 1/5 ...

31 anni Messi - moglie "Auguri amore mio" : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Leo Messi compie oggi 31 anni e il compleanno cade questa volta non proprio in un momento facile per la stella argentina, finita al centro di polemiche e liti dopo il brutto ko ...

31 anni Messi - moglie 'Auguri amore mio' : ... "Felice compleanno Amor - ha scritto - ti vogliamo tanto bene !!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande TESORO. Ti ...

31 anni Messi - moglie 'Auguri amore mio' : ... "Felice compleanno Amor - ha scritto - ti vogliamo tanto bene !!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande TESORO. Ti ...

Mondiali 2018 Russia - Messi compie 31 anni : abbraccio con Sampaoli : Nei giorni scorsi il Dipartimento dello Sport di Mosca ha omaggiato Messi con una torta dal peso di tre chili e mezzo e una e una copia della Coppa del Mondo fatta di ceramica tradizionale russa. Un ...

Messi - trentuno anni speciali : il compleanno festeggiato dalla comunità di Bronnitsy : I cittadini gli doneranno una Coppa del Mondo di gelatina, dicono. La stessa che quattro anni fa è scivolata via dalle mani del capitano dell'Argentina dopo la sconfitta per 1-0 nella finale della ...

Incidente a Messina : bimbo di 4 anni travolto da un’auto - è grave in ospedale : Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.Continua a leggere

Messina - bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia mentre gioca in cortile : è gravissimo : Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina : adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva ...

Mondiali : regali russi per 31 anni Messi : ANSA , MOSCA , 21 GIU Oggi, in occasione del suo 31/ocompleanno, il capitano della nazionale argentina Leo Messiriceverà una torta del peso di tre chili e mezzo e una copiadella Coppa del Mondo fatta di ceramica tradizionale russa. Loha dichiarato l'ufficio stampa del Dipartimento dello Sport diMosca, secondo quanto riportato dai media russi. Stasera lanazionale argentina affronterà la ...

Regali russi per i 31 anni di Messi : Oggi, in occasione del suo 31/o compleanno, il capitano della nazionale argentina Leo Messi riceverà una torta del peso di tre chili e mezzo e una copia della Coppa del Mondo fatta di ceramica tradizionale russa. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa del Dipartimento dello Sport di Mosca, secondo quanto riportato dai media russi. Stasera la nazionale argentina affronterà ...

Mondiali 2018 - Ramos : “Maradona anni luce dietro Messi” : Mondiali 2018- Maradona è “anni luce indietro rispetto a Messi”. Lo ha detto il capitano della Spagna Sergio Ramos, citato dai media russi. “Rispetto Maradona, perché rientra nel novero dei più grandi giocatori della storia del calcio” ha dichiarato Ramos. “Ma anche lui sa benissimo – ha aggiunto – di trovarsi ad anni luce di distanza da Messi, che per me è il miglior giocatore argentino della ...