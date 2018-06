Pedopornografia | monsignor Capella ammette | “Ero in crisi” Pg | “5 anni e 9 mesi di

Pedopornografia - monsignor Capella ammette : “Ero in crisi”. Pm : “5 anni e 9 mesi di reclusione” : Il monsignor e è accusato di detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Le immagini incriminate comprendono fotografie, video e 'shotas', immagini pornografiche di fumetti giapponesi: in tutte ci sono minori Oggi forse ci sarà anche la sentenza.Continua a leggere

