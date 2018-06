ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Da Homs a Torino, storia della famiglia Makawi: “Scappati dalla guerra, gestiamo il primo ristorante siriano della cit… - f_polyester : RT @fattoquotidiano: Da Homs a Torino, storia della famiglia Makawi: “Scappati dalla guerra, gestiamo il primo ristorante siriano della cit… - Cascavel47 : Da Homs a Torino, storia della famiglia Makawi: “Scappati dalla guerra, gestiamo il primo ristorante siriano della… - fattoquotidiano : Da Homs a Torino, storia della famiglia Makawi: “Scappati dalla guerra, gestiamo il primo ristorante siriano della… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Sono arrivati in Italia nel 2016Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono ilristorante siriano di. È la, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in carcere 5 volte, mi hanno torturato, seguivano la mia”. L’ultima volta è stato dietro le sbarre per cento giorni e quando è tornato a casa ha trovato il suo magazzino distrutto: “Non avevo più nulla così abbiamo deciso di scappare in Libano”. La vita nei campi profughi libanesi non è facile racconta Talal, uno dei figli che dopo la scuola dà una mano tra i tavoli del ristorante: “Non ci piaceva essere rifugiati, ma non avevamo scelta”. ...