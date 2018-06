Claudia Gerini da Suburra 2 a L’Ispettore Coliandro 7 | annunciata la data di fine riprese

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Grandi notizie arrivano dal set di2 le cuisono partite lo scorso maggio e si terranno per tutta l'estate. Ad alzare il vero sul set della serie Netflix è una delle protagonista ovvero. L'attrice romana nella serie presta il volto alla viscida e arrampicatrice Sara Monaschi.L'incipit della stessa serie è da rintracciare nella sua voglia di mettere le mani su importanti affari e sui suoi piani e, a quanto pare, la ritroveremo agguerrita anche in questo secondo capitolo della serie prequel dell'omonimo film. Proprio in un'intervista al settimanale Nuovo, la bellarivela un importante novità sulladelledi2, dettagli che lasciano sperare che la messa in onda sia confermata proprio per il prossimo autunno (tra ottobre e novembre) su Netflix.In particolare, parlando della sua estate da single e delle vacanze tutte ...