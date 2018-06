: RT @tex_italiano: +++BREAKING NEWS+++ Fonti Viminale: la #ong #Lifeline deve sbarcare le 400 persone a bordo in Libia o a Malta. L'Italia… - bilanciobilanci : RT @tex_italiano: +++BREAKING NEWS+++ Fonti Viminale: la #ong #Lifeline deve sbarcare le 400 persone a bordo in Libia o a Malta. L'Italia… - Marylu58121349 : RT @tex_italiano: +++BREAKING NEWS+++ Fonti Viminale: la #ong #Lifeline deve sbarcare le 400 persone a bordo in Libia o a Malta. L'Italia… - AmataSalvo : RT @tex_italiano: +++BREAKING NEWS+++ Fonti Viminale: la #ong #Lifeline deve sbarcare le 400 persone a bordo in Libia o a Malta. L'Italia… -

L'Italia sta lavorando per salvare tutte le vite umane a bordo dellae ritiene che debbano sbarcare ino ae sta trattando con i due Paesi per ottenere tale soluzione. Lo rendono noto fonti dell'Interno. Le stesse fonti aggiungono che nel caso in cui la nave finisca per attraccare in Italia, ciò potrebbe accadere solo se vuota. E in tal caso verrebbe sequestrata e il suo equipaggio arrestato.(Di giovedì 21 giugno 2018)