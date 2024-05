Inzaghi e l’autorevole parere di Cassano | solo una risposta da dare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha vinto uno scudetto, il ventesimo della storia dell’Inter e il primo in carriera, ma per qualcuno () sono più i demeriti che i meriti. Pensavamo che dopo una stagione quasi perfetta queste idiozie fossero terminate e invece ci ritroviamo ancora a doverle ascoltare e commentare IDIOZIE – Simoneha appena vinto uno scudetto storico, il ventesimo della storia dell’Inter e il primo in carriera, al culmine di una stagione praticamente quasi perfetta, costellata da numeri e record nonché un gioco davvero spettacolare. Eppure non basta a placare le idiozie di Antonio, delle quali non ne sentivamo la mancanza, a dirla tutta. Secondo l’ex calciatore, tra le altre, di Roma e Inter vanno più dati demeriti che meriti al tecnico di Piacenza. Il motivo? Ovviamente ciò che ha perseguitato finora ...