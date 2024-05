Parthenope | A24 distribuirà il film di Paolo Sorrentino

(Di venerdì 3 maggio 2024) A24 ha acquisito i diritti nordamericani di, il nuovodel regista premio Oscar, che verrà proiettato in prima visione mondiale al 77º Festival de Cannes. Dal poco che è stato diffuso della trama, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su, sappiamo che ilseguirà una donna nata sul mare di Napoli nel 1950, dall’infanzia fino alla ricerca della felicità durante le estati della sua giovinezza.ha girato il, che è una coproduzione italo-francese, tra Napoli e Capri.Celeste della Porta sul set di– foto di Greg Williams Il cast include Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, ...

