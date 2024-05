(Di venerdì 3 maggio 2024)con lo champagne in frigo. Vincendo sul campo del(ad un centimetro dalla salvezza), nel match valido per la 37ª giornata di...

modena-como: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Como con lo champagne in frigo. Vincendo sul campo del Modena (ad un centimetro dalla salvezza), nel match valido per la 37ª giornata di Serie B, i lariani. Continua a leggere>>

SERIE B - Como a Modena per i tre punti promozione: i bookmaker spingono i lombardi verso il traguardo - Il Como vuole chiudere il discorso promozione e avrà bisogno di una vittoria nelle ultime due giornate per tornare in Serie A dopo oltre vent’anni. Domenica i lombardi saranno impegnati a Modena e, se ... Continua a leggere>>

Como, sei a soli tre passi dal Paradiso. Roberts: "Bravi a crederci sempre…" - Pensiamo a battere il Modena" La rete di Goldaniga nel recupero contro il Cittadella e la sconfitta del Venezia a Catanzaro, hanno spalancato le porte della serie A al Como. I lariani ... l’ingresso ... Continua a leggere>>