Il caso del prof Marcacci in mutande a CTCF - la preside | “È assente a scuola per infortunio”

(Di venerdì 3 maggio 2024) Jean Pascal, presente a Che tempo che fa comente dell'Associazione Naturisti dell'Emilia Romagna, è anche un insegnante di diritto al Rosa Luxemburg di Bologna,dalla quale però manca da tre mesi per infortunio. Per la sua partecipazione in tv, fa sapere il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, sarà ora aperta un'istruttoria.

