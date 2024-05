Sole e caldo sopra 25 gradi da sabato 4 maggio | meteo ideale per il cambio di stagione a Napoli e in Campania

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con una temperatura di 12°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito il Meteo .it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è ... Continua a leggere>>

Meteo , cambia di nuovo tutto : addio sole e caldo , tornano i temporali cambia di nuovo tutto a livello Meteo rologico: è quanto dicono le previsioni secondo cui il caldo e le belle giornate delle ultime ore lasceranno spazio a temporali, anche violenti. Oggi e in parte anche domani su gran parte ... Continua a leggere>>

La temporanea espansione di una struttura anticiclonica dal Mediterraneo all’Europa orientale favorisce ancora per Martedì (30 aprile) condizioni di tempo prevalentemente sole ggiato anche sulla nostra regione. L’avanzata verso la Sardegna di un vortice depressionario, pilotato dalla più grande ... Continua a leggere>>

Meteo: quando arriva il caldo duraturo Cosa dicono le Mappe, ci sono novità - Ma quando arriverà un caldo duraturo Nei prossimi giorni le temperature sono ... Questo spostamento favorirà una diminuzione dell'instabilità e sicuramente più ore di sole. Di conseguenza, andremo ... Continua a leggere>>

caldo estremo, accordo Regione-sindacati: stop al lavoro dalle 12 alle 16 per chi è sotto il sole - Divieto assoluto di lavorare dalle 12 alle 16 per tutti i lavoratori in Sicilia esposti al rischio termico con l’arrivo dell’estate. Il provvedimento nasce con lo scopo di tutelare la salute e la ... Continua a leggere>>

Accordo Regione-sindacati sul rischio caldo: in Sicilia per alcuni lavoratori c'è lo stop dalle 12 alle 16 - Il provvedimento riguarda coloro che svolgono attività all’aperto e sono esposti allo "shock termico", come gli operai edili, marittimi, portuali e agricoli. Nell'elenco anche i rider. Cgil, Cisl e Ui ... Continua a leggere>>