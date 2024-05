Prete accusato di aver rubato i soldi delle offerte | Ha speso 42 000 euro per acquisti su Candy Crush!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Una storia davvero assurda arriva dagli Stati Uniti, dove unamericano è finito in manette con l’accuso di furto deidella chiesa, probabilmente per faresu popolari giochi online comedella chiesa rubati per i videogiochi Su quasi tutti i videogiochi online è possibile fare, di pochi centesimi o anche di svariate decine di, per potenziali i propri personaggi o le proprie abilità. Pur non trattandosi di giochi d’azzardo, queste situazioni possono comunque configurarsi come ludopatia se spingono a spendere cifre assurde. Il51enne infatti avrebbequalcosa come 40.000 dollari, l’equivalente di circa 42.000 ...