Euro 2024 - la UEFA allarga le rose | il nuovo regolamento per le squadre

(Di venerdì 3 maggio 2024) I campionati sono nella fase finale e l’attesa per l’inizio diè sempre più alta. Ledellepotranno essere di 26 calciatori: è quanto deciso dal Comitato esecutivo dell’, secondo quanto riferito da una fonte all’Afp. Tutti i calciatori potranno comparire sulla scheda della squadra, e andare quindi in panchina, a differenza dell’peo del 2021, quando leavevanodi 26 uomini ma tre calciatori dovevano andare in tribuna. Gli altri dettagli Convocare 26 giocatori non sarà però un obbligo ma solo un’opportunità. Le liste definitive perdevono essere presentate entro il 7 giugno. L'articolo CalcioWeb.