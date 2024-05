Processo strage di Fidene -verranno sentiti Crosetto e Piantedosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) I giudici della prima corte d'assise di Roma hanno ammesso l'audizione in aula come testimoni del ministro dell'Interno, Matteoe del ministro della Difesa, Guido, nell'ambito delper ladiavvenuta l'11 dicembre 2022 e costata la vita a quattro donne. La richiesta di ascoltare i due ministri era stata avanzata dalle parti civili.in base all'articolo 208 del codice penale potranno ora decidere se comparire o meno in aula. Nel procedimento sono imputati Claudio Campiti, oltre al presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese l'arma utilizzata poi per compiere la. I ...