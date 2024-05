Gazprom in perdita per la prima volta in 25 anni - e l' Ue vuole colpire il Gnl russo

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha chiuso il 2023 incon un rosso di 629 miliardi di rubli, circa 6 miliardi e mezzo di euro. Per la società dell'energia controllata dallo Statoè lache succede in quasi 25di storia dell'azienda, cioè dal 1999. Il crollo è una conseguenza della guerra in...