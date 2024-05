Calciomercato Milan - nome nuovo per il centrocampo | piace Boloca del Sassuolo I dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 3 maggio 2024), spunta unper il. Si tratta di Danieldel, riflessioni in casa rossonera Ilè al lavoro in chiave mercato per individuare i profili giusti per rinforzare il. In vista della prossima sessione estiva dila dirigenza rossonera intende muoversi bene programmando per tempo ogni possibile strategia. Per quanto riguarda il, è spuntato fuori nelle ultime ore un. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Danielsarebbe finito nel mirino del. Il centrocampista classe ’98 delpotrebbe ...