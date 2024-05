Girano con coltelli e cacciavite - tre denunce da parte dei carabinieri di Fermo

Fermo , 16 aprile 2024 - Il tenente Pasquale Di Muzio , comandante del Nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri di Fermo è stato promosso al grado di capitano . Il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, nel corso di una breve cerimonia, presso la caserma in via ... Continua a leggere>>

Ucciso da 3 colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata in pieno centro a Casarano. La vittima è Antonio Afendi, 32enne pregiudicato del posto, ma con origini marocchine. L’uomo è stato freddato attorno alle 11:30 nei pressi di un bar tra via Lupo e Piazza Petracca, in zona ”I ... Continua a leggere>>