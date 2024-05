Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 – Fabbricantia riparare i beni e consumatori incoraggiati a prolungare il ciclo di vita di un prodotto attraverso la sua riparazione. Martedì 23 aprile, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la(right to repair, R2R) sul cosiddetto "diritto alla riparazione" per i consumatori con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni. Design e nuove tecnologie sono le sfide sulle quali si giocherà il futuro deglimade in Brianza Laè una tappa dell’impegno dell'Unione europea per estendere la durata di vita dei prodotti, ridurre i rifiuti e promuovere un'economia più sostenibile e circolare. Questafa parte dellaagenda dei consumatori e del Piano d’azione per l’economia circolare e ...