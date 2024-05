Ternana-Catanzaro e Venezia-Feralpisalò - Serie B | t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 3 maggio 2024)sono valide per la trentasettesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabilini eLasi è fatta ribaltare dal SudTirol nel turno del primo maggio, e adesso gli umbri sono di nuovo sprofondati nella zona rossa della classifica della B, quella con i playout. Un peccato per gli uomini di Breda, che adesso sono costretti a fare risultato contro un lanciatissimoper rimanere aggrappati alla cadetteria. Tutt’altro che semplice. Iemmello, attaccante del(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché i calabresi sono in corsa per il quarto posto, quello che permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff. E ...