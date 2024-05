Imbraccia il fucile e minaccia la propria vicina di casa | denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Poteva succedere una tragedia ieri sera, in via Ceriara praticamente all’incrocio con la SS 156, nella pianura di Sezze, quando una uomo, secondo quanto riportato dal comandole dei carabinieri nel comunicato diffuso in serata, hato ilndo di usarlo contro i propri vicini di. L’intervento dei carabinieri della locale caserma ha portato alla denuncia dell’uomo, di 32 anni, accusato diaggravata. Questi, infatti, per motivi riconducibili a questioni ereditarie,va, brandendo un vecchiosenza otturatore e sprovvisto di matricola, ladidi 62 anni. Sono in corso accertamenti da parte ...