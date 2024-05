Santa Margherita Ligure spegne le antenne 5G - Donadoni | Possibile rischio per la salut - vietato incremento campo elettromagnetico oltre i 6 volt m

Il maltempo frena la tradizionale Fiera cortonese del fiore e del rame. Prevista per la giornata di oggi subisce uno slittamento di pochi giorni per dribblare la pioggia attesa copiosa nella giornata di festa odierna. L’appuntamento viene rimandato di poco. È nuovamente fissato per Domenica ... Continua a leggere>>