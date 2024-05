Scarica i gelati ma dimentica il freno - furgone investe 29 bimbi | il drammatico video dal Kirghizistan

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Completamente fuori controllo, giovedì un camioncino deiè rotolato giù per un pendio per poi schiantarsi contro un gruppo di bambini durante un festival culturale in una zona montuosa delcentrale. Lo rende noto Russia Today, spiegando che i media locali hanno dichiarato che almeno 29 bambini e un adulto sono rimasti feriti, tra cui quattro ricoverati in ospedale a causa di fratture ossee. L’incidente si è verificato quando migliaia di persone si sono riunite vicino al villaggio di Jerge-Tal per un evento dedicato all’Epopea di Manas, un poema kirghiso del XIX secolo. A tragic accident occurred during a holiday celebration in Kyrgyzstan when an unattended truck rolled downhill and ran over a group of children. pic.twitter.com/UeU5fYekAd— Rukumis Geopolitics (@RukumisG) May 2, 2024 Secondo il Ministero della Salute, il ...