Vittoria Paganetti - il fuoco dentro

(Di venerdì 3 maggio 2024) dal Foro Italico, Alessandro Nizegorodcew Tra pioggia (tanta) e sole (poco), un urlo scuote il campo Pietrangeli., diciassette anni, ha appena conquistato una wildcard (da vedere se per le ‘quali’ o il main draw) agli Internazionali BNL d’Italia. Lancia uno sguardo, di, verso il proprio angolo, dove sono seduti coach Raffaele Gorgoglione e i tecnici FITP Vittorio Magnelli e Daniele Silvestre. Gioca bene,. Il dritto è pesante, dalla parte del rovescio stacca con disinvoltura la mano utilizzando la smorzata e lo slice. Ha un buon servizio, e non è poco: movimento fluido, palla piuttosto rapida. In poche parole, sa giocare a tennis. Soprattutto, ‘ha il’, come sottolinea Vittorio Magnelli, direttore tecnico del settore femminile. Ha voglia di ...