Inter | il tesoretto dai prestiti - riscatti e ritocch - prende forma l'estate di Ausilio

Davide Ballardini è andato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo -Inter. L’allenatore ha introdotto in questo modo la partita contro la capolista. La corsa salvezza, che cosa non sta andando? A Verona eravamo arrivati due giorni prima. Non era facile per tutti. A Salerno abbiamo fatto ... Continua a leggere>>

La seconda squadra dell’ Inter prende forma. E forse non è un caso che se ne torni a parlare proprio dopo la seconda stella. Il progetto , di cui Marotta è uno dei principali promotori, è in cantiere da tempo. E finalmente potrà vedere la luce. Anche se bisogna pazientare un altro po’ MILANO – Lo ... Continua a leggere>>

Tardelli SVELA il retroscena: «Quando andai via della Juventus feci questo. Sulla stagione di Serie A…» - Andai all’inter, ma c’è stata quella possibilità». LA STAGIONE DI QUEST’ANNO – «Questo campionato ha avuto delle squadre che hanno deluso come il Napoli ed altre che hanno fatto bene come l’inter. È ... Continua a leggere>>

Serie A: Sassuolo-inter, probabili formazioni LIVE - Sembra una vita fa, esattamente il 27 settembre 2023, quando tra lo stupore generale la squadra allora guidata da Dionisi batteva 2 a 1 a San Siro l'inter, unica sconfitta subita dai neo campioni ... Continua a leggere>>

Milan, sfida all'inter per Matkovic - Non c`è soltanto l`inter fra i club italiani interessati al giovane attaccante classe 2006 dell`NK Osjek, Anton Matkovic. Anche il Milan, come riportato da Sportitalia,. Continua a leggere>>