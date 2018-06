Clima | Milano sempre più calda | boom di notti tropicali

meteoweb.eu

: @Lettera43 caro Peppino,il tono dei commenti alle tue considerazioni mi ricordano il clima dei primi '90...quelli p… - Jordis971 : @Lettera43 caro Peppino,il tono dei commenti alle tue considerazioni mi ricordano il clima dei primi '90...quelli p… - Coccimari : @ilSimoPole Perché oggi che clima c’è a Milano - ilSimoPole : Lo so che mi darete del pazzo, ma al clima di oggi a Milano io ci vivrei 365 giorni l'anno. -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Dall’inizio del millennio l’estate asi è allungata di quasi un mese. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia sui dati Istat relativi alle temperature nelle principali città italiane tra il 2002 e il 2016. In questo periodo – spiega la Coldiretti regionale – nel capoluogo lombardo i giorni estivi, cioè quelli con massime oltre i 25 gradi, sono stati in media 112 l’anno, 19 in più rispetto al valore medio del trentennio 1971-2000, quando se ne registravano 93. Allo stesso modo – continua la Coldiretti Lombardia – c’è stato undelle, con minime superiori ai 20 gradi, che sono passate dalle 35 di media all’anno nell’ultima parte del ‘900 alle 58 del periodo 2002-2016. Maè anche la città italiana nella quale tra 2014 e 2016 si è avuto l’incremento più ...