Ambiente | Puglia | “La Codacons presenta esposto ‘Bandiere Blu' ”

meteoweb.eu

: #Ambiente - 24.500 tonnellate di #rifiuti elettronici raccolti in un anno. @Ecolight cresce del 6%… - Puglia_in : #Ambiente - 24.500 tonnellate di #rifiuti elettronici raccolti in un anno. @Ecolight cresce del 6%… - RegionePuglia : PO Puglia 2014/2020 - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Scorrimento graduatoria - OndaradioGargan : Puglia/ Guardia Costiera già in allerta anche l’aereo a infrarossi. Il mezzo sarà utilizzato per monitorare le acqu… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ilvuole “fare chiarezza sulle 14 ‘Bandiere Blu’ assegnate per il 2018 alla, e hato unalle Procure della Repubblica di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia e Taranto, all’Anac e all’Antitrust affinché sia fatta finalmente luce sui criteri seguiti dall’ente per il rilascio della famosa ‘bandiera’”. “Al centro dei sospetti dell’associazione, i rapporti economici, seppur indiretti, – viene sottolineato nella nota – esistenti tra i Comuni cui viene rilasciata la bandiera blu e la Fee (Foundation for Environmental Education) che ogni anno promuove le localita’ virtuose”. “Sembrerebbe emergere una prassi in cui vi sono dei rapporti economici tra comuni e FEE Italia – scrive ilnell’– Da un lato la procedura di ...