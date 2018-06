LIVE Scherma | Europei 2018 in DIRETTA | 20 giugno In pedana fiorettiste e spadisti

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 20 giugno. Italia per sfatare il tabù oro. In pedana fiorettiste e spadisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quinta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto femminile e spada maschile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale e continua ad esserci l’incubo zero vittorie. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi hanno conquistato un argento ed un bronzo nell’individuale e ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : martedì 19 giugno. Iniziano le prove a squadre - Italia da medaglia con fiorettisti e sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quarta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’Italia (Daniele ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Fiamingo e Rizzi agli ottavi di finale. Sciabolatori impegnati nei gironi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola - Fiamingo e Navarria ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Gli azzurri avanti nella spada - le fiorettiste alle prese con le eliminatorie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Le azzurre sfidano Deriglazova nel fioretto. Fichera ci prova nella spada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Al via le semifinali di Garozzo e Avola. Eliminate le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Fioretto maschile e sciabola femminile - Italia all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del Fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel Fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...