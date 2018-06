Mondiali | Niang nella storia del Senegal | ' Che gusto segnare a Szczesny'

Mondiali - il Senegal sorprende la Polonia : Niang la stella inattesa : La squadra africana vola così a sorpresa in testa al girone affiancando il Giappone , replicando il debutto magico del 2002 , unica precedente partecipazione alla Coppa del Mondo, , quando i Leoni ...

Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : impresa dei Leoni della Teranga! Niang indemoniato - Lewandowski e compagni crollano : I Leoni della Teranga hanno ruggito, hanno sbranato la preda e hanno consegnato al proprio popolo uno scalpo di lusso. Il Senegal sogna a occhi aperti, sconfigge la Polonia per 2-1 ai Mondiali 2018 di calcio e punta con ancora maggiore convinzione alla qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno tecnicamente e tatticamente dominato la partita, hanno limitato le velleità dei biancorossi e si sono imposti meritatamente al termine di ...

Pagelle Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : Krychowiak - croce e delizia; Niang fa la differenza : Il Senegal sorprende la Polonia: finisce 0-2 la seconda partita del Girone H. Andiamo a scoprire le Pagelle dell’incontro. POLONIA 5 Szczesny, 5: inizialmente inoperoso. Nulla può sulla deviazione di Cionek, ma non è esente da colpe sullo 0-2. Pazdan, 6: cerca di dare una mano in costruzione, molto bene in fase difensiva. Cionek, 5: sventa le folate africane e tiene molto alta la linea difensiva della squadra, soprattutto sui piazzati ...