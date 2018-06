Milan a Nyon per l’udienza Uefa | sale l’ansia in casa rossonera

Milan - in corso l'audizione a Nyon. Fassone davanti ai giudici Uefa : il giorno. Stamattina di fronte alla camera giudicante dell'Uefa , cinque giudici di differente nazionalità, il Milan sta illustrando la propria memoria difensiva. Venticinque pagine di dossier ...

Milan - udienza Uefa/ Oggi la riunione a Nyon : pronto il dossier. Ecco la strategia rossonera : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi...

Milan - verdetto Uefa martedì : a Nyon ci sarà anche Elliott - conto alla rovescia per Li : Il 19 giugno il Milan è atteso dalla sentenza di Nyon, dove la commissione Uefa decidera' sulle sorti del club rossonero, la cui partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League è a serio rischio. Il miglior biglietto da visita per i rossoneri sarebbe presentarsi al giudizio della prossima settimana con delle importanti novita' a livello societario. In queste ore, si rincorrono le voci secondo cui Mr Li, il presidente del Milan, sarebbe ...

Milan - Mr. Li studia il colpo di scena : a Nyon col nuovo socio : Ancora top secret il nome: voci su un imprenditore indonesiano di Kuala Lumpur, su un principe malese e su un investitore americano

Ac Milan/ Yonghong Li presenta il nuovo socio a Nyon? Dubbi e indiscrezioni sull'identità : Yonghong Li vorrebbe presentare il nuovo socio, che dovrà stanziare per il Milan un aumento di capitale, il 19 giugno quando si presenterà di fronte all'Adjuticatory Chamber della Uefa(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Milan - Mr Li studia lo sprint decisivo : a Nyon con il socio per tentare la Uefa : Li Yonghong ha un nuovo obiettivo: chiudere la trattativa per l'ingresso di un socio di minoranza nel più breve tempo possibile. L'ideale, per il proprietario e presidente del Milan, sarebbe farlo in ...

Colpo di scena in casa Milan - Yonghong Li ha trovato il socio che cercava : cambiano le carte in tavola a Nyon : Dopo una lunga ricerca, Yonghong Li ha trovato il socio di minoranza che potrebbe permettergli di evitare la sanzione più dura da parte dell’Uefa La ricerca è finalmente finita, Yonghong Li ha trovato finalmente il socio di minoranza che serviva per estinguere il debito con Elliott. Il presidente rossonero, giunto poche settimane fa a Milano per incontrare una persona misteriosa, è riuscito nel suo intento e ha finalmente reperito la ...

Il Milan all’esame Uefa : a Nyon per il settlement agreement : Il club rossonero - rappresentato da Marco Fassone e Han Li - atteso a Nyon in mattinata per discutere delle eventuali sanzioni da parte dell'Uefa. L'articolo Il Milan all’esame Uefa: a Nyon per il settlement agreement è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.